Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одна страна заявила, что Россия для неё враг
Работник автозаправки оплатил за клиентку бензин и разбогател
Травма подействовала на британца, как виагра
Экс-подопечная Пугачевой победила на «Детской новой волне»
Саакашвили показал, как живет в киевском доме без кухни
Бунт в одесской колонии: надзиратели попали в больницу На Украине сотрудники полиции завершили спецоперацию в исправительной колонии Одессы
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Суд вынес вердикт мужчине за женитьбу на собственной дочери
Высокое назначение: у Собчак началась новая жизнь
Что делать, если у близкого деменция: рассказывает врач
Факты о загаре, после которых не захочется загорать
Лопез, сестры Хадид, Хайди Клум и другие на модной премии
Как одеться на фестиваль: 5 образов на любую погоду
Back in the USSR. Как советские дети проводили лето
6 научных фактов об июньских детях
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Саакашвили показал, как живет в доме без кухни
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
11:57 (мск), источник: Интерфакс

Российские военные обнародовали кадры испытаний новой ракеты ПРО

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU — Министерство обороны России показало кадры испытаний новой противоракеты на полигоне в Казахстане. На видео запечатлен запуск противоракеты из шахтной установки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные провели успешный испытательный пуск на полигоне в Казахстане новой антиракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

«На полигоне “Сары-Шаган” (Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — сообщили в департаменте информации Минобороны.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам заместителя командира соединения ПРО Владимир Сергиенко, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Из видеоматериалов Минобороны РФ следует, что во всех случаях пуски противоракеты выполнялись на полигоне «Сары-Шаган» из шахтной установки. По мнению экспертов, именно шахтные пусковые установки находятся в составе комплекса А-135, обеспечивающего противоракетную оборону Москвы и Центрального промышленного района.

Новость
Стратегическое опоздание. Как США пытаются скопировать российские крылатые ракеты

Комплексы А-135 оснащены антиракетами ближнего перехвата. Система находится на вооружении Первой армии ПВО-ПРО специального назначения.

В июне 2017 года генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев заявил, что систему ПРО А-135 модернизируют.

Ранее сообщалось о разработке в России антиракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 «Нудоль» мобильного базирования. Согласно сообщениям СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 может быть средством поражения нового комплекса ПРО А-235, который разрабатывается в дополнение к развернутому вокруг Москвы комплексу А-135. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.

Читайте также

Во время загрузки произошла ошибка.
Сечин рассказал о последствиях остановки «Дружбы»
«Не наши танки». Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов
Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
Трамп прикоснулся к спине Елизаветы II во время визита в Лондон
Как мусульмане отмечают окончание Рамадана (фотогалерея)
Кто такой волкособ и почему его запретили в Финляндии
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Здоровье
Ученые: 25 чашек кофе в день не вредны для сердца Такое заявление сделали британские специалисты.
Hi-Tech
Как выглядит самый крутой недострой в мире Это очень странное место
Кино
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим «Первого канала» Тимур Еремеев будет вести передачу о семейных тайнах
Авто
Работник автозаправки оплатил за клиентку бензин и разбогател Женщина рассказала о поступке Нкосико Мбеле в соцсетях и организовала кампанию по сбору пожертвований для него
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Дети
Back in the USSR. Как советские дети проводили лето Вспоминаем и смотрим, как дети проводили свои каникулы – лучшее и самое беззаботное время в жизни
Леди
Как выглядит съемное жилье Шепелева, Тарасовой и других звезд Эти знаменитости слишком заняты, чтобы искать собственное жилье или им не хватает денег на квартиру или дом
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь