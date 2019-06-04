Дональд Трамп прикоснулся к спине Елизаветы II во время визита в Лондон

Президент США Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп находятся сейчас в Лондоне с официальным визитом, состоящим из серии мероприятий, — в том числе, из банкета в Букингемском дворце. Во время приема произошел инцидент, который вызвал широкий резонанс в социальных сетях, особенно со стороны британцев.
Трамп и Елизавета II произнесли короткие речи в знак уважения к странам друг друга и с надеждой на продолжение сотрудничества.
«Начиная со Второй мировой войны и до настоящего момента Ее Величество всегда была символом бесценных традиций. Она воплощает собой дух достоинства, долга и патриотизма, который гордо бьется в каждом британском сердце», — сказал Трамп.
«Сегодня мы празднуем альянс, который помог нам обеспечить безопасность и процветание обоих наших народов на протяжении десятилетий и который, я считаю, будет существовать еще много лет», — ответила ему королева.
После этого — очевидно, из лучших побуждений — Дональд Трамп положил руку на спину Елизаветы II.
Дело в том, что хотя этикет поведения в присутствии членов королевской семьи не является законом и трактуется, скорее, как свод неписаных правил, лишь рекомендованных к соблюдению, большинство стараются этому этикету следовать — по крайней мере, в присутствии самой Елизаветы II. Согласно этикету, трогать королеву не допускается. Исключение составляют лишь рукопожатия, при этом желательно, чтобы королева была в перчатках.
Поведение президента США возмутило огромное количество британцев, которые не стеснялись в выражениях.
Примечательно, что не каждое подобное нарушение протокола сопровождается такого рода критикой: так, когда Елизавету II в 2009 году обняла Мишель Обама, реакция общественности была более сдержанной.