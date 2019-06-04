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15:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп задремал во время речи королевы

Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время приветственной речи английской королевы Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце. Видео опубликовал британский таблоид Mirror.

72-летний американский лидер закрыл глаза и немного «клевал носом» во время речи королевы о близких отношениях Великобритании и США. Затем он резко поднял голову.

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Как отмечает издание, президент, возможно, просто опустил веки, слушая Ее Величество. На торжественном приеме, который открывала речь Елизаветы, собралось 170 человек. Сообщается, что Дональд Трамп, как и всегда, не употреблял алкоголь.

Глава США и его супруга Мелания Трамп прибыли в Великобританию 3 июня. Визит продлится до 5 июня.

В 2018 году Трамп и его жена впервые встретились с Елизаветой II. Тогда они опоздали на чай, а позднее президента уличили в нарушении этикета: он шел впереди королевы и преградил ей дорогу. Позднее он раскрыл детали встречи с монархом, таким образом вновь пойдя против традиций.

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