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18:27 (мск), источник: ТАСС

Путин потребовал за пару лет избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» в России

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Об этом глава государства заявил на совещании с правительством, где обсуждается соответствующая тема.

Источник: РИА "Новости"
Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как «обманутый дольщик»
Владимир Путин
президент России

Президент отметил, что это чрезвычайно важный вопрос, который является очень чувствительным для людей.

«Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, на застройщиков и на государство», — подчеркнул Путин. При этом, продолжил он, это нужно сделать «не обременительным для отрасли способом — с тем, чтобы не нанести ущерба объемам жилищного и другого строительства».

Надо очень внимательно к этому отнестись. Мы поэтому все решения, которые принимали в этой сфере, сверяли со строительным бизнесом, это очень важный сектор экономики, один из локомотивов развития и обеспечения темпов роста всей экономики страны.
Владимир Путин
президент России
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Путин подчеркнул, что это нужно сделать «не обременительным для отрасли способом — с тем, чтобы не нанести ущерба объемам жилищного и другого строительства». «Надо очень внимательно к этому отнестись, — продолжил президент. — Мы поэтому все решения, которые принимали в этой сфере, сверяли со строительным бизнесом, это очень важный сектор экономики, один из локомотивов развития и обеспечения темпов роста всей экономики страны».

Путин рассчитывает, что власти будут держать данный вопрос под контролем, и «при необходимости [будут] вносить необходимые коррективы — но с тем, чтобы не тормозить процесс, а наоборот, — ускорить его и сделать его эффективным». «Очень аккуратно нужно к этому подходить, но двигаться в этом направлении нужно обязательно, двигаться так, как у нас запланировано и решено на уровне законов и подзаконных актов правительства РФ», — заключил глава государства.

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С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

Такое изменение системы финансирования жилищного строительства является частью нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия.

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