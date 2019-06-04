Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей

Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле.
Владимир Зеленскийпрезидент Украины
Зеленский отметил, что «хочет дать новый импульс участия Украины в альянсе, так как российская агрессия остается вызовом». «Мы надеемся восстановить диалог Украина — НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны», — отметил он.
Вместе с тем президент признал, что сначала Украине необходимо провести реформы, которые позволят привести страну к стандартам НАТО.
Кроме того, украинский лидер сообщил, что в предстоящей 5 июня встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые примет участие новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак.
Там будут некоторые предложения. Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов.
Владимир Зеленскийпрезидент Украины
При этом глава государства добавил, что не хотел бы раскрывать сразу все позиции украинской стороны.