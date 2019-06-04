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19:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Трамп пообещал Британии «феноменальный» договор после выхода из ЕС

Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй посулил Британии «феноменальный» торговый договор после ее выхода из ЕС.

Источник: Reuters

Президент и уходящий премьер обсудили сотрудничество с китайской компанией Huawei и подтвердили готовность развивать двусторонние отношения.

«По мере того, как Британия готовится к выходу из Евросоюза, США хотят заключить с Соединенным Королевством феноменальное торговое соглашение», — заявил Трамп на конференции.

В ответ на вопрос о «брексите» Трамп заявил, что он должен произойти:

Это великая, великая страна, которая захотела иметь свою идентичность, свои собственные границы и самостоятельно управлять своими делами.

Тереза Мэй заявила, что открыто обсудила с Трампом не только прекрасные отношения между двумя странами, но и разногласия, а именно — сотрудничество британского правительства с китайской компанией Huawei, которое не нравится США, а также отношение к климатическим изменениям на нашей планете.

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Трамп коснулся темы преемника Терезы Мэй. Он упомянул бывшего министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона и министра иностранных дел Джереми Ханта, заявив, что знает их обоих и считает, что они оба способны «хорошо работать».

Дональд Трамп заявил, что лидер британских лейбористов Джереми Корбин просил встречи с ним и получил отказ. Это подтвердили источники в партии лейбористов, добавив, что Корбин по-прежнему готов встретиться с президентом США.

Касаясь сотрудничества с Huawei, Трамп заявил, что США не планируют ограничивать доступ Британии к американской разведывательной информации в рамках соглашений об обмене из-за того, что британское правительство решило сотрудничать с китайской фирмой.

Трамп уверен, что Британия и США смогут прийти к соглашению по этому вопросу.

Еще одним вызвавшим разногласия вопросом стал допуск американских компаний к британской государственной системе здравоохранения (NHS). Многие компании в США хотят стать подрядчиками и получать госконтракты в Британии. Однако ряд британских политиков выступает против.

Трамп заявил на конференции, что этот вопрос тоже может стать частью торгового соглашения, но Мэй заявила, что это еще предстоит обсудить, а министр здравоохранения Мэтт Хэнкок написал в «Твиттере», что пока он занимает свою должность, частные компании в британскую государственную систему здравоохранения допущены не будут.

Позже президент США также может встретиться с еще одним кандидатом в премьеры от партии консерваторов Майклом Гоувом, однако источник в окружении Гоува сказал журналистам, что встреча еще не организована.

Протесты в Лондоне

В центре Лондона собрались протестующие против визита Трампа. Демонстрации и протесты планируются еще в ряде английских городов.

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Протестующие вновь запустили в небо надувного «бэби Трампа», которым приветствовали американского президента еще во время его первого визита в Лондон.

Лидер лейбористов Джереми Корбин, который бойкотировал прием в Букингемском дворце с участием Трампа, обратился к протестующим.

Он заявил, что хочет наладить диалог с Трампом, но раскритиковал президента США за его публичную ссору с мэром города Садиком Ханом, который является членом Лейбористской партии. Корбин обвинил Трампа в исламофобии и расизме.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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