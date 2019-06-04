20:42 (мск), источник: Lenta.Ru
В России придумали новый вид алиментов
Минюст предложил обязать разведенных родителей дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов
Дополнительными выплатами предлагается обложить тех россиян, чьи дети проживают отдельно и нуждаются в новой жилплощади. Для назначения этих выплат, согласно законопроекту, ребенка, проживающего отдельно, должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.
Для этого у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и средств на приобретение нового жилья. Кроме того, алиментщик должен быть признан трудоспособным. Решение относительно ежемесячных выплат будет приниматься через суд, «исходя из материального и семейного положения родителей».
Как рассказал «Парламентской газете» глава думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект направлен на «обеспечение права ребенка на жилище».