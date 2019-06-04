Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В сети случайно засекли «секретный» танк США (фото)
Работник автозаправки оплатил за клиентку бензин и разбогател
Ученые: 25 чашек кофе в день не вредны для сердца
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим «Первого канала»
IKEA придумала дизайн-проекты для российских «хрущевок»
Скандалы сотрясают полицию Подмосковья После задержания начальника одного из районных отделов в подмосковной полиции не утихают скандалы
План бегства таинственно пропавшего Поршенко с женой раскрыли СМИ
Почему Газманов удалял опухоль в Германии
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим «Первого канала»
Экс-подопечная Пугачевой победила на «Детской новой волне»
Что делать, если у близкого деменция: рассказывает врач
Факты о загаре, после которых не захочется загорать
Звезда «Кровавой барыни» Екатерина Копанова стала моделью
Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини
Началось: Песков заявил, что РФ отключают от мирового интернета
Обнаженная дочь Успенской выложила фото в воде
IKEA придумала дизайн-проекты для российских «хрущевок»
Названы города с самыми дорогими вторичками
Фоторепортажи
15Закон джунглей
12Елизавета II и президенты США
20:42 (мск), источник: Lenta.Ru

В России придумали новый вид алиментов

Минюст предложил обязать разведенных родителей дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Статья
Какие льготы положены матери-одиночке

Дополнительными выплатами предлагается обложить тех россиян, чьи дети проживают отдельно и нуждаются в новой жилплощади. Для назначения этих выплат, согласно законопроекту, ребенка, проживающего отдельно, должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.

Для этого у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и средств на приобретение нового жилья. Кроме того, алиментщик должен быть признан трудоспособным. Решение относительно ежемесячных выплат будет приниматься через суд, «исходя из материального и семейного положения родителей».

Как рассказал «Парламентской газете» глава думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект направлен на «обеспечение права ребенка на жилище».

 Танец жениха-фрика на «Давай поженимся» шокировал Гузееву
Россияне разогнались до 200 км/ч, попали в аварию и выжили
Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
В ядовитом озере на Кипре нашли шестую жертву серийного убийцы
Среди ликвидаторов аварии на ЧАЭС нашли чернокожего
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Аршавин получил запрет на выезд за границу
«Не наши танки». Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов
Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН
Здоровье
Ученые: 25 чашек кофе в день не вредны для сердца Такое заявление сделали британские специалисты.
Hi-Tech
Что не так с самолетами Boeing Они далеко не столь хороши, как считали раньше.
Кино
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим «Первого канала» Тимур Еремеев будет вести передачу о семейных тайнах
Авто
«Личный автомобиль: за и против»: расставляем все точки над «i» Может ли что-то полностью заменить личный транспорт и почему цены на каршеринг будут только расти – ответы на эти и другие вопросы прозвучали в рамках круглого стола, организованного Авто Mail.ru
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Дети
Back in the USSR. Как советские дети проводили лето Вспоминаем и смотрим, как дети проводили свои каникулы – лучшее и самое беззаботное время в жизни
Леди
Как выглядит съемное жилье Шепелева, Тарасовой и других звезд Эти знаменитости слишком заняты, чтобы искать собственное жилье или им не хватает денег на квартиру или дом
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь