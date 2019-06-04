21:54 (мск), источник: Ведомости
В Раду внесли законопроект о конфискациях у жителей Донбасса с паспортами России
На Украине предложили конфисковывать имущество у жителей Донбасса, получивших российские паспорта.
Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Верховной рады Украины депутат Олег Мусий.
Текст инициативы и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.
Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке. Он объяснил это решение гуманитарными целями. Российский президент подчеркивал, что у Москвы нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, но Россия не может терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса лишены гражданских прав.
МИД Украины назвал этот шаг России продолжением агрессии и призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. Кроме того, Киев пожаловался на указ Путина в Совет Безопасности ООН. Германия и Франция осудили решение российского президента и заявили, что оно противоречит минским договоренностям. 3 июня МВД России сообщило, что получило несколько тысяч заявлений о получении российского гражданства от жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Они будут рассмотрены в течение трех месяцев.
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