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05:35 (мск), источник: Интерфакс

Bloomberg узнал, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в 2016 году страна получила кредит в размере 750 млн долларов наличными от крупнейшего банка Германии, однако перестала выплачивать проценты по кредиту, из-за чего банк досрочно прекратил действие соглашения до 2021 года и конфисковал золото.

В Deutsche Bank отказались прокомментировать ситуацию, в ЦБ Венесуэлы не сообщили о своей позиции на момент публикации, отмечает Bloomberg.

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Кроме того, агентство сообщило, что венесуэльская оппозиция попросила банк вывести 120 млн долларов на счета, не доступные президенту страны Николасу Мадуро. Сумма в 120 млн долларов объясняется разницей в цене золота с момента приобретения до нынешнего уровня.

«Мы ведем переговоры с Deutsche Bank об условиях, в соответствии с которыми разница, положенная ЦБ, будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы», — сообщил агентству политик-оппозиционер Хосе Игнасио Эрнандес.

В феврале Bloomberg сообщил, что Венесуэла отложила планы по вывозу 20 тонн золота из страны.

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