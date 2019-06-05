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11:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп рассказал о возможной войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп не стал исключать возможности военных действий в отношении Ирана. Об этом американский лидер заявил в интервью британскому ITV, передает Reuters.

Источник: Reuters

По словам главы государства, он бы с удовольствием поговорил с президентом Ирана Хасаном Рухани. В то же время на вопрос о военных действиях он заявил: «Всегда есть вероятность. Хочу ли я? Нет. Я бы не хотел. Но шанс всегда остается».

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Трамп добавил, что Иран был чрезвычайно враждебным с самого начала его президентства. «В то время они были террористической нацией номер один в мире, возможно, это так и сегодня», — сказал он.

3 июня сообщалось, что США готовы заключить с Ираном новую ядерную сделку, чтобы гарантировать, что тот не получит оружие массового уничтожения.

15 мая власти Ирана официально приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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Ситуация накалена до предела. Но Москва надеется, что политическое решение все еще можно найти.

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