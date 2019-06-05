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11:42 (мск), источник: Интерфакс

Президент Молдавии отказался платить России за газ для Приднестровья

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Молдавия не собирается платить России за газ, который был поставлен ею Приднестровскому региону.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Долг Приднестровского региона за газ — это очень серьезная проблема. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать», — заявил Додон в интервью телеканалу NTV-Moldova.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который во вторник, 4 июня, завершил свой визит в Молдавию, а также побывал в Приднестровье.

Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хотя и будет непросто. А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится в корне. Это меняет все для Приднестровья.
Игорь Додон
президент Молдавии

Он напомнил также, что договор с «Газпромом» на поставки газа в Молдавию истекает 1 января 2020 года, а «правительство не думает о том, как подписать новый договор».

«Проблема газа — это бомба, которая может очень опасно для нас взорваться», — предупредил президент Молдавии.

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