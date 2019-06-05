Президент Молдавии отказался платить России за газ для Приднестровья

«Долг Приднестровского региона за газ — это очень серьезная проблема. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать», — заявил Додон в интервью телеканалу NTV-Moldova.
Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который во вторник, 4 июня, завершил свой визит в Молдавию, а также побывал в Приднестровье.
Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хотя и будет непросто. А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится в корне. Это меняет все для Приднестровья.
Игорь Додонпрезидент Молдавии
Он напомнил также, что договор с «Газпромом» на поставки газа в Молдавию истекает 1 января 2020 года, а «правительство не думает о том, как подписать новый договор».
«Проблема газа — это бомба, которая может очень опасно для нас взорваться», — предупредил президент Молдавии.