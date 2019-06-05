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13:00 (мск), источник: Daily Storm

Зеленский обвинил Россию в гибели военных ВСУ в Донбассе

По словам украинского лидера, разжигание конфликта не способствует возобновлению переговоров.

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в разжигании конфликта и усилении обстрелов в Донбассе, где за последние сутки погибло трое украинских военных и еще трое получили ранения. По словам украинского лидера, эскалация конфликта не способствует «возобновлению переговоров в Минске», и он пообещал обсудить ситуацию на востоке Украины с коллегами в Брюсселе.

«Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе… Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», — написал украинский лидер в Facebook.

Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших украинских военных и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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5 июня в Минске состоятся консультации Трехсторонней контактной группы. Украину будет представлять экс-президент Леонид Кучма. 4 июня во время визита в Брюссель Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией и намерении выполнять минские соглашения, призванные урегулировать конфликт в Донбассе. В свою очередь, представители ДНР заявили, что президент Украины должен вести переговоры с ними, а не с Россией, потому что она не является стороной конфликта.

В конце мая Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс — он совершил рабочую поездку в Луганскую область, где расположены позиции украинской армии. Во время поездки президент отметил необходимость улучшения обеспечения украинских солдат.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке министров, а также руководителей Службы безопасности Украины и генпрокурора. Зеленский заявил, что намерен добиться прекращения войны в Донбассе, подчеркнув, что он готов для этого на непопулярные решения. Политик также подчеркнул необходимость возвращения «потерянных территорий», добавив, что «и Крым, и Донбасс — украинская земля».

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