13:00 (мск), источник: Daily Storm
Зеленский обвинил Россию в гибели военных ВСУ в Донбассе
По словам украинского лидера, разжигание конфликта не способствует возобновлению переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в разжигании конфликта и усилении обстрелов в Донбассе, где за последние сутки погибло трое украинских военных и еще трое получили ранения. По словам украинского лидера, эскалация конфликта не способствует «возобновлению переговоров в Минске», и он пообещал обсудить ситуацию на востоке Украины с коллегами в Брюсселе.
«Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе… Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», — написал украинский лидер в Facebook.
Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших украинских военных и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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В конце мая Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс — он совершил рабочую поездку в Луганскую область, где расположены позиции украинской армии. Во время поездки президент отметил необходимость улучшения обеспечения украинских солдат.
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке министров, а также руководителей Службы безопасности Украины и генпрокурора. Зеленский заявил, что намерен добиться прекращения войны в Донбассе, подчеркнув, что он готов для этого на непопулярные решения. Политик также подчеркнул необходимость возвращения «потерянных территорий», добавив, что «и Крым, и Донбасс — украинская земля».
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