13:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин сменил губернатора Астраханской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Морозов занимал свой пост с сентября 2018 года.
Как сообщают источники «Ъ», господин Морозов уволился по семейным обстоятельствам и перейдет на работу в одну из спецслужб.
Вместо него врио главы региона назначен заместитель полпреда в
Игорь Бабушкин родился в 1970 году в Ярославской области. В течение десяти лет служил в вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России. С 2013 по 2018 год был заместителем руководителя Росимущества.
Выборы губернатора Астраханской области пройдут 8 сентября в единый день голосования.