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14:57 (мск), источник: Фонтанка

Премьер-министр РФ: Продление транзита газа через Украину требует отказа от судебных споров

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини в Москве 5 июня.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута, — цитирует Медведева ТАСС. — Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы».

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«И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон — то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик», — подчеркнул российский премьер. Кроме того, продолжил он, должно быть определено, «каким образом будет управляться газотранспортная система Украины», а также решен целый ряд других вопросов.

По словам Медведева, транзит российского газа через Украину сохранится, если новые власти этой страны перейдут от политических спекуляций к прагматическим соображениям.

Напомним, 10-летний газовый контракт о транзите российского газа через Украину в Европу завершается в декабре 2019 года. «Нафтогаз» Украины уже несколько лет ведет судебные тяжбы с «Газпромом» по поводу транзита российского газа и компенсаций за него на несколько миллиардов долларов.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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