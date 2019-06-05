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16:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Сергей Морозов

5 июня врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Источник: Логунов Евгений / Коммерсантъ

Морозов Сергей Петрович родился 9 мая 1973 года в городе Белово Кемеровской области. В 1992 году окончил Ленинградское речное училище (ныне — Санкт-Петербургский колледж водного транспорта), в 1999-м — Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (ныне — Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья).

Трудовой путь начал в 1992 году штурманом-судоводителем на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. В 1992—1994 годах служил в армии. В 1994 году был принят в Федеральную службу охраны (ФСО). За годы службы неоднократно проходил профессиональную переподготовку в Российской академии государственной службы при президенте РФ, в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, Российской академии народного хозяйства по программам «государственное и муниципальное управление», «государственное и военное управление».

В 2016—2017 годах работал помощником министра обороны РФ Сергея Шойгу. В сентябре 2017 года трудился в должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы РФ.

26 сентября 2018 года указом президента Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.

Генерал-майор запаса. Мастер спорта по рукопашному бою. Имеет ведомственные награды ФТС. Также награжден именным оружием.

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