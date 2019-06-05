16:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Чем известен Сергей Морозов
5 июня врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку. Подробности его биографии — в материале «Ъ».
Морозов Сергей Петрович родился 9 мая 1973 года в городе Белово Кемеровской области. В 1992 году окончил Ленинградское речное училище (ныне —
Трудовой путь начал в 1992 году
В 2016—2017 годах работал помощником министра обороны РФ Сергея Шойгу. В сентябре 2017 года трудился в должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы РФ.
26 сентября 2018 года указом президента Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.