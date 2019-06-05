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16:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Игорь Бабушкин

5 июня врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку. На его место был назначен заместитель полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Бабушкин. Подробности биографии нового врио главы региона — в справке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бабушкин Игорь Юрьевич родился 5 апреля 1970 года в городе Рыбинск Ярославской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище (ныне — Московское высшее военное командное училище), Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ (ныне — Голицынский пограничный институт ФСБ) по специальности «юриспруденция», а также Институт менеджмента, экономики и инноваций.

С 1992 по 2012 год проходил военную службу на командных должностях в вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ. Окончил службу в Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой) в звании полковника.

С 2013 по 2018 год был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Курировал передачу РПЦ объектов религиозного назначения, управления промышленного комплекса, отраслевых организаций и зарубежной собственности, а также имущества госказны и федеральных органов власти в сфере обороны и безопасности.

25 сентября 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова.

Действительный государственный советник РФ 2-го класса. Награжден орденом Мужества, различными ведомственными наградами.

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