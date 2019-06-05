16:05 (мск), источник: Коммерсантъ
Чем известен Игорь Бабушкин
5 июня врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку. На его место был назначен заместитель полпреда президента в
Бабушкин Игорь Юрьевич родился 5 апреля 1970 года в городе Рыбинск Ярославской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище (ныне — Московское высшее военное командное училище), Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ (ныне — Голицынский пограничный институт ФСБ) по специальности «юриспруденция», а также Институт менеджмента, экономики и инноваций.
С 1992 по 2012 год проходил военную службу на командных должностях в вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ. Окончил службу в Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой) в звании полковника.
С 2013 по 2018 год был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
25 сентября 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в
Действительный государственный советник РФ 2-го класса. Награжден орденом Мужества, различными ведомственными наградами.