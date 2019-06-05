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16:10 (мск), источник: Forbes

Путин второй раз за год сменил губернатора Астраханской области

Президент Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Вместо него исполнять обязанности главы региона будет Игорь Бабушкин, который до этого был заместителем полпреда президента на Северном Кавказе.

Источник: Пресс-служба Президента России

Морозов ушел в отставку по собственному желанию, говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.

По данным источника «РИА Новости», решение связано с семейными обстоятельствами. Собеседник агентства утверждает, что Морозов продолжит карьеру в одной из спецслужб.

Морозов пробыл на посту около восьми месяцев: его назначили врио губернатора Астраханской области 26 сентября прошлого года. До назначения Морозов был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), работал также помощником министра обороны, озвучивал на первой встрече с ним в качестве врио президент. «Ведомости» писали, что до прихода в ФТС Морозов был сотрудником Федеральной службы охраны.

Президент России Владимир Путин и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин | Источник: Пресс-служба Президента России
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Игорь Бабушкин — тоже выходец из силовиков и работал в ФСБ: в Вооруженных силах и спецслужбе он прослужил 20 лет с 1992 года по 2012-й, указано на сайте полпреда президента в Северо-Кавказском округе. С 2013 по 2018-й был замруководителя Росимущества, заместителем полпреда президента на Северном Кавказе был назначен 25 сентября прошлого года — практически в то же время, когда должность получил и Морозов.

Как указывают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, Астраханская область — один из самых сложных выборных регионов в этом году. Одна из таких сложностей в том, что на пост губернатора может выдвинуться депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. Источник газеты заявил, что отставка Морозова — неожиданная, это «нетривиальная ситуация».

Накануне Астраханская областная дума назначила выборы губернатора на единый день голосования 8 сентября.

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