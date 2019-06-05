Путин второй раз за год сменил губернатора Астраханской области

Морозов ушел в отставку по собственному желанию, говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.
По данным источника «РИА Новости», решение связано с семейными обстоятельствами. Собеседник агентства утверждает, что Морозов продолжит карьеру в одной из спецслужб.
Морозов пробыл на посту около восьми месяцев: его назначили врио губернатора Астраханской области 26 сентября прошлого года. До назначения Морозов был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), работал также помощником министра обороны, озвучивал на первой встрече с ним в качестве врио президент. «Ведомости» писали, что до прихода в ФТС Морозов был сотрудником Федеральной службы охраны.
Игорь Бабушкин — тоже выходец из силовиков и работал в ФСБ: в Вооруженных силах и спецслужбе он прослужил 20 лет с 1992 года по 2012-й, указано на сайте полпреда президента в Северо-Кавказском округе. С 2013 по 2018-й был замруководителя Росимущества, заместителем полпреда президента на Северном Кавказе был назначен 25 сентября прошлого года — практически в то же время, когда должность получил и Морозов.
Как указывают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, Астраханская область — один из самых сложных выборных регионов в этом году. Одна из таких сложностей в том, что на пост губернатора может выдвинуться депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. Источник газеты заявил, что отставка Морозова — неожиданная, это «нетривиальная ситуация».
Накануне Астраханская областная дума назначила выборы губернатора на единый день голосования 8 сентября.