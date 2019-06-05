Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В сети случайно засекли «секретный» танк США (фото)
Работник автозаправки оплатил за клиентку бензин и разбогател
Секс на пляже и не только: чем грозят утехи на природе
Елена Захарова приехала с дочерью на кинофестиваль
Самый богатый человек в мире покупает новую квартиру
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Неузнаваемая Розанова на съемках с Ярмольником и Цыгановым
Что делать, если у близкого деменция: рассказывает врач
Факты о загаре, после которых не захочется загорать
Помолодевшую Пелагею не узнали фанаты
Ирина Безрукова и Оксана Федорова сходили на выставку в Москве
Официально: Тимати станет отцом во второй раз (фото)
Внук Андрея Миронова в детстве был копией деда (фото)
IKEA придумала дизайн-проекты для российских «хрущевок»
Делает ли нас счастливее наведение порядка в доме?
Фоторепортажи
12Елизавета II и президенты США
11Крабский труд: глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцов
19:16 (мск), источник: РИА Новости

О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В первый день государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоялись его переговоры с Владимиром Путиным. Два лидера обсудили международные проблемы, вопросы безопасности и экономику.

Источник: РИА Новости

Расчеты в нацвалютах

По итогам встречи Путин рассказал журналистам, что Россия и Китай будут развивать расчеты в национальных валютах:

Только что заключены межправсоглашения, нацеленные на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках.

Совпадение позиций

Российский лидер также отметил совпадение позиций Москвы и Пекина по урегулированию на Корейском полуострове:

Альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблемы региона, включая ядерную, нет и быть не может.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что Россия и Китай выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле, а также будут продолжать сотрудничество в Сирии.

По словам главы государства, Москва и Пекин не приемлют разрушения действующей системы соглашений по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением.

Развитие экономических связей

Путин также сообщил, что обсуждается возможность создания российско-китайского сельскохозяйственного холдинга в Приморье. Объем инвестиций может составить десять миллиардов рублей.

Говоря о развитии туризма, российский лидер отметил большое количество гостей из Китая в Москве:

В прошлом году Китай посетили порядка 2,2 миллиона россиян, в свою очередь в нашей стране побывали более 1,7 миллиона граждан КНР. Вот сейчас только что рассказывал нашему другу, председателю Си Цзиньпину, он переезжал из одного здания Московского Кремля в другое — на площади больше всего туристов именно из Китайской Народной Республики. Можно выйти и помахать им с удовольствием рукой, поприветствовать.

Самый близкий друг

Си Цзиньпин по итогам переговоров заявил, что Владимир Путин его самый близкий друг:

Это мой восьмой визит в Россию за период с 2013 года. Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу. За прошедшие шесть лет мы встречались почти тридцать раз. Россия для меня самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин для меня самый близкий друг и хороший коллега.

По его словам, это максимально отражает высокий уровень двусторонних отношений и тесного стратегического взаимодействия Китая и России.

Как заявил Си Цзиньпин, переговоры прошли в очень откровенной и дружественной атмосфере.

 Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель
Врач о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
В МЧС объяснили задержку подкрепления при катастрофе SSJ 100
В Евросоюзе одобрили санкции против России
Чернокожий ликвидатор Чернобыля рассказал об последствиях аварии
В Перми объяснили потребность в зонтах по шесть тысяч рублей
Огородник в Тверской области победил вышку сотовой связи
Стало известно о трагичном финале фильма «Красотка»
Итальянец «скрещивает» людей с животными и насекомыми (фото)
Здоровье
Ученые: 25 чашек кофе в день не вредны для сердца Такое заявление сделали британские специалисты.
Hi-Tech
Что не так с самолетами Boeing Они далеко не столь хороши, как считали раньше.
Кино
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной Джулия Ванг попросила называть ее Томасом и объявила о генетическом заболевании
Авто
Новый «российский» кроссовер (конкурент Sportage): видео с теста Haval провёл ездовую презентацию кроссовера F7, главными конкурентами которого заявлены Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Kia Sportage
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Дети
Оскар Кучера: «Этим летом мы с женой снова станем родителями» Актер рассказал почему не будет присутствовать при появлении на свет своего пятого ребенка, и что для него стало самым сложным в отцовстве
Леди
Ольга Бузова закрутила новый роман По словам звезды, ее новый возлюбленный — известный широкой публике человек.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь