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19:00 (мск), источник: Lenta.Ru

В Евросоюзе одобрили санкции против России

Постпреды стран Евросоюза одобрили до 23 июня 2020 года продление санкций против России за присоединение Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Источник: Reuters

По информации агентства, «дипломаты Евросоюза одобрили продление санкций к РФ в связи с Крымом». Теперь этот вопрос будет обсуждаться в Комитете постоянных представителей государств, а затем санкции должны будут одобрить правительства стран объединения.

3 июня стало известно, что Европейская комиссия предложила продлить санкции до 2020 года.

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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