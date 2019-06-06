Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса

«Я думаю, что это предложение (обсудить снятие экономической блокады — ред.) было сделано господином Кучмой (представителем Киева на переговорах контактной группы Леонидом Кучмой — ред.), и оно поддержано участниками из ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.). Это будет рассмотрено экономической подгруппой на следующем заседании», — заявил Сайдик журналистам по итогам очередного раунда переговоров контактной группы в Минске.
По словам дипломата, то, что «случилось с марта 2017 года (блокада — ред.) — это, конечно, способствовало разрыву сторон». «Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении», — добавил Сайдик.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП «Станица Луганская». Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.