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02:22 (мск), источник: ТАСС

Лавров: Керри предлагал провести еще один референдум по Крыму

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести еще один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью объединенной редакции РБК.

Источник: AP 2019

«Не открою большого секрета, в апреле 2014 года мне об этом говорил бывший госсекретарь США Джон Керри: “Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум”», — рассказал министр.

С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?
Сергей Лавров
глава МИД РФ

«Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров», — заметил Лавров.

Власти Крыма и Севастополя после госпереворота на Украине в феврале 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняло участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовало 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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