10:08 (мск), источник: Lenta.Ru
Команда Зеленского обвинила Порошенко в провокации
Администрация президента Украины (АП) начала служебное расследование относительно идентичности выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом
Сообщается, что замглавы АП по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов речей Зеленского и Порошенко.
«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», — заявили в
Замешанным сотрудникам МИД пообещали «жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы» в случае подтверждения частного их сотрудничества с командой Порошенко.
Ранее Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском заявил, что после вступления Киева в Евросоюз Россия «похоронит свои имперские амбиции». Аналогичную речь ранее произнес Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность».