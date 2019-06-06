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10:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Команда Зеленского обвинила Порошенко в провокации

Администрация президента Украины (АП) начала служебное расследование относительно идентичности выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом пресс-служба АП сообщила в своем Facebook.

Источник: Reuters

Сообщается, что замглавы АП по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов речей Зеленского и Порошенко.

Предварительно установлено, что работники МИД, готовившие тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать спичрайтерами Порошенко.

«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», — заявили в пресс-службе.

Замешанным сотрудникам МИД пообещали «жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы» в случае подтверждения частного их сотрудничества с командой Порошенко.

Ранее Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском заявил, что после вступления Киева в Евросоюз Россия «похоронит свои имперские амбиции». Аналогичную речь ранее произнес Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность».

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