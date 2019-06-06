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10:34 (мск), источник: РИА Новости

Кучма призвал прописать в документе запрет на «стрельбу в ответ» в Донбассе

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на «стрельбу в ответ», должен быть прописан документально.

Источник: РИА Новости

В среду в Минске прошли заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп. Следующая встреча запланирована на 19 июня.

«Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого “режима тишины”. Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить», — приводит слова Кучмы администрация президента Украины.

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