10:34 (мск), источник: РИА Новости
Кучма призвал прописать в документе запрет на «стрельбу в ответ» в Донбассе
КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе,
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе,
В среду в Минске прошли заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп. Следующая встреча запланирована на 19 июня.
«Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого “режима тишины”. Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить», — приводит слова Кучмы администрация президента Украины.