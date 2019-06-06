11:41 (мск), источник: Ведомости
Папа римский встретится с Путиным в июле
Встреча папы римского Франциска I с президентом России Владимиром Путиным состоится 4 июля, передает AFP со ссылкой на
Ранее Франциск I и Путин виделись уже дважды — 25 декабря 2013 г. и 10 июня 2015 г.
По данным аргентинского агентства Télam, которое ссылается на источник в Ватикане, Путин и Франциск I обсудят на встрече ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и напряженность в церковном мире, а именно получение томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
У Франциска I
Ранее представитель Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион в интервью Швейцарскому католическому информагентству так прокомментировал возможность визита папы римского Франциска в Москву: «Это не на повестке дня наших двухсторонних отношений. В нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять. Мы бы не хотели, чтобы наши отношения испортились