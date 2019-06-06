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11:41 (мск), источник: Ведомости

Папа римский встретится с Путиным в июле

Встреча папы римского Франциска I с президентом России Владимиром Путиным состоится 4 июля, передает AFP со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Источник: AFP 2019

Ранее Франциск I и Путин виделись уже дважды — 25 декабря 2013 г. и 10 июня 2015 г. Пресс-службы Ватикана и Кремль пока официально не анонсировали предстоящую встречу.

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По данным аргентинского агентства Télam, которое ссылается на источник в Ватикане, Путин и Франциск I обсудят на встрече ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и напряженность в церковном мире, а именно получение томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

У Франциска I 5—6 июля назначена встреча и с главой Украинской греко-католической церкви архиепископом Святославом Шевчуком, ее постоянными членами синода и митрополитами.

Ранее представитель Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион в интервью Швейцарскому католическому информагентству так прокомментировал возможность визита папы римского Франциска в Москву: «Это не на повестке дня наших двухсторонних отношений. В нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять. Мы бы не хотели, чтобы наши отношения испортились из-за этих настроений. Мы предпочитаем идти постепенно, без резких шагов».

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