12:51 (мск), источник: Известия
Названа одна из главных проблем австралийской армии
Модернизированный военный фрегат класса «Анзак» два года стоит в доке австралийского порта Перт
«Стоящий в Перте фрегат — это один из кораблей нашего флота, прошедший масштабный ремонт и модернизацию. Он стоит без дела, потому что наш флот просто не смог найти моряков», — отмечается в докладе бывшего чиновника Минобороны Австралии Маркуса Хеллиера.
Из этого документа стало известно о массовой нехватке военнослужащих. По словам Хеллиера, несмотря на довольно большой оборонный бюджет страны ($38,7 млрд ежегодно), штат военного ведомства увеличился только на 600 человек вместо ожидаемых 1730 за прошлый год.
Он отмечает, что в связи с тем, что нехватка людей стала огромной проблемой для австралийской армии и флота, необходимо уделить больше внимания беспилотным технологиям.