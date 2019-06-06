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15:10 (мск), источник: ТАСС

Мандат экс-директора клиники в Новосибирской области перейдет главе аграрного предприятия

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Руководитель предприятия, занимающегося молочным скотоводством Виктор Бамбух займет место экс-директора новосибирской клиники Мешалкина Александра Караськова в Законодательном собрании Новосибирской области, сообщил ТАСС секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов.

Экс-директор новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина) Александр Караськов покинул областное Законодательное собрание из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал наличие загородного дома.

«Да, есть решение президиума партии, которое должно быть подтверждено генсоветом партии. Мы рассматривали одну кандидатуру, которую считаем самой приемлемой для нас. Все люди самодостаточны, но на данный момент фракции нужен такой человек, как Бамбух Виктор Иванович, руководитель крупного предприятия, партийного проекта, который касается развития сельских территорий», — сказал Панферов.

Ранее академика РАН Александра Караськова, который 20 лет руководил клиникой Мешалкина, где были обнаружены махинации с закупками, задержали вместе с супругой Ириной Бойцовой сотрудники правоохранительных органов. В среду Центральный районный суд должен был избрать меру пресечения для Караськова, однако ходатайство о заключении под стражу вернули следствию из-за неявки в суд подозреваемого. Его госпитализировали в Новосибирскую клиническую горбольницу. В четверг Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца Бойцову, занимающую пост замдиректора клиники по организационно-клинической работе.

Следственные органы выявили, что в Новосибирском НИИ осуществлялись финансовые нарушения с закупками медоборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники. Уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.

53-летний Виктор Бамбух является секретарем местного отделения партии в Баганском районе Новосибирской области. Бамбух руководит АО «Ивановское», занимающимся молочным скотоводством.

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