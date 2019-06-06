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14:10 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле сочли успешным опыт назначения губернаторами выходцев из ФСО

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU — В Кремле считают успешной практику назначения на губернаторские посты выходцев из Федеральной службы охраны и подчеркивают, что врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку по семейным обстоятельствам.

Источник: AP 2019

Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на напоминание журналистов о том, что ушедший в отставку Морозов — уже второй губернатор, который до этого работал в личной охране главы государства. В связи с этим Пескова спросили, не считают ли в Кремле «неудачным» опыт назначения на высшие должностные посты в регионах людей, «которые до этого работали преимущественно в ФСО».

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«Нет, наоборот: этот опыт считают успешным. Что касается Морозова, он ушел, действительно, по семейным обстоятельствам, по собственной просьбе. Он продолжит работу в Москве. У него так сложились обстоятельства», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что Морозов ушел «при достаточно высоком рейтинге».

В среду президент Владимир Путин принял отставку Морозова, занимавшего должность врио астраханского губернатора с сентября 2018 года. На его место назначен Игорь Бабушкин.

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