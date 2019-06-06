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14:56 (мск), источник: RNS

Путин заявил о готовности России обойтись без СНВ-3

Россия гарантированно обеспечит свою безопасность, даже если Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлен, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главами мировых СМИ.

Источник: AP 2019

«Сейчас вот у нас на повестке дня продление договора СНВ-3. Ну, можно не продлевать. У нас новейшие системы такие, что обеспечат безопасность, гарантированно обеспечат безопасности России на достаточно длительную историческую перспективу. Я имею в виду то, что мы сделали все-таки значительный шаг вперед и, надо прямо сказать, обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия. Если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, ну, не будем тогда», — заявил Путин.

Он добавил, что с Россией никто не ведет переговоры по СНВ-3, несмотря на неоднократно объявленную готовность Москвы к этим переговорам. Путин констатировал отсутствие формального переговорного процесса.

А в 21-м году все закончится. Я обращаю ваше внимание: вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений или, допустим, размещение оружия в космосе… Это значит, что над головой каждого из нас постоянно, над головой, будет висеть, допустим, ядерное оружие. Вот прямо постоянно.
Владимир Путин
президент России

Новый Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) вступил в силу 5 февраля 2011 года и рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон еще на пять лет. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

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