Путин предсказал мировую катастрофу в случае продолжения гонки вооружений

Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем. Какие угрозы и опасности нас поджидают, если мы не будем держать под контролем этого огненного змея, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки.
Владимир Путинпрезидент России
По словам Путина, к переговорам надо привлечь руководство всех стран, обладающих ядерным оружием, иначе в 2021 г. исчезнут последние инструменты, ограничивающие гонку вооружений. Допустимым может стать даже размещение оружия в космосе. Он добавил, что Россия не отказывается продлевать договор по СНВ-3. «Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких», — сказал Путин.
При этом российский лидер сообщил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом вселил в него оптимизм — Трамп также озабочен большими расходами стран на вооружение. «Эти деньги можно было бы направить на другие цели», — добавил Путин.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в 2020 г., предусматривает взаимное сокращение ядерного оружия Россией и США.