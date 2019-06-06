Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядит самый крутой недострой в мире (фото)
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Факты о загаре, после которых не захочется загорать
Пассажир экстренно севшего Boeing 737 записал видео из салона
В квартире известного московского художника обнаружили 80 кошек
Бунт в одесской колонии: надзиратели попали в больницу На Украине сотрудники полиции завершили спецоперацию в исправительной колонии Одессы
Открыта причина употребления Алибасовым средства для очистки труб
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Умер актер Александр Кузнецов
Орбакайте показала себя в роли императрицы в «Гардемаринах 4»
Актёр Панкратов-Чёрный в реанимации - последние подробности
Ждать три дня: что сейчас происходит с Алибасовым
Ответ Лаврова об идее Путину стать главой нового государства
Умер актер Александр Кузнецов
Брежнева впервые высказалась об измене Меладзе
Фото: Идиллии в семье Федосеевой и Алибасова конец
IKEA придумала дизайн-проекты для российских «хрущевок»
Делает ли нас счастливее наведение порядка в доме?
Фоторепортажи
15Закон джунглей
13Инопланетные пейзажи Исландии показали с высоты птичьего полета
15:52 (мск), источник: Ведомости

Путин предсказал мировую катастрофу в случае продолжения гонки вооружений

Мир должен осознать ответственность за гонку ядерных вооружений и другие угрозы, которые могут привести к глобальной катастрофе, об этом президент заявил на встрече с руководителями зарубежных информационных агентств на ПМЭФ.

Источник: РИА "Новости"
Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем. Какие угрозы и опасности нас поджидают, если мы не будем держать под контролем этого огненного змея, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки.
Владимир Путин
президент России
Новость
Кто получит «оружие Судного Дня» первым

По словам Путина, к переговорам надо привлечь руководство всех стран, обладающих ядерным оружием, иначе в 2021 г. исчезнут последние инструменты, ограничивающие гонку вооружений. Допустимым может стать даже размещение оружия в космосе. Он добавил, что Россия не отказывается продлевать договор по СНВ-3. «Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких», — сказал Путин.

При этом российский лидер сообщил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом вселил в него оптимизм — Трамп также озабочен большими расходами стран на вооружение. «Эти деньги можно было бы направить на другие цели», — добавил Путин.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в 2020 г., предусматривает взаимное сокращение ядерного оружия Россией и США.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Читайте также

Качество, а не количество: Россия сокращает военные расходы
Во время загрузки произошла ошибка.
6 мая© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
 Верховный суд фактически отменил срок давности
Кредиторы Тарико обратились за помощью в А1
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России
Санитар получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Далеко ли до пенсии: россияне запутались в нюансах реформы
Самый-самый Пушкин: необычные факты о поэте и его наследии
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Здоровье
Пить или не пить: 15 главных фактов об алкоголе Немножко можно или нельзя совсем?
Hi-Tech
Что не так с самолетами Boeing Они далеко не столь хороши, как считали раньше.
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
«Сделка века» в мировом автопроме срочно остановлена Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил, что в срочном порядке отзывает свое предложение о слиянии с французской Renault
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
48-летнюю Аниту Цой поздравляют с беременностью У артистки есть взрослый сын Сергей
Леди
В гостях: как сегодня выглядит квартира А.С. Пушкина 6 июня А.С. Пушкин отмечает свой 220-летний юбилей. В честь этого мы вспоминаем, где находится и как выглядит его квартира в Санкт-Петербурге.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь