Верховная Рада не приняла отставку глав Минобороны, МИДа и СБУ Украины

Проекты об увольнении глав ведомств на рассмотрение Рады 30 мая вынес президент Украины Владимир Зеленский. «За» увольнение Полторака проголосовали 67 народных депутатов (для утверждения необходимо 226), «против» — 48 парламентариев. Увольнение главы МИДа поддержали 137 депутатов, а главы СБУ — 78.
20 мая Полторак, Климкин и Грицак объявили о том, что подают в отставку. Заявление об отставке также написал секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов. 17 мая в отставку подал и заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.
Тогда же Климкин заявил, что после увольнения намерен идти на выборы в Верховную Раду «с командой, с которой разделяет ценности и принципы». Полторак подписал в фейсбуке фотографию своего заявления об отставке словами «Честь имею!». Глава СБУ в своем заявлении отметил, что поступает «искренне, вполне осознавая право нового Президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы».
Новый президент Украины Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года и на следующий же день постановил распустить Верховную Раду, а внеочередные выборы назначить на 21 июля. Зеленский также призвал правительство уйти в отставку. По закону страны, правительство обязано сложить полномочия после того, как изберут новый состав Верховной Рады.