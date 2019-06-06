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16:32 (мск), источник: RTVi

Верховная Рада не приняла отставку глав Минобороны, МИДа и СБУ Украины

Верховная Рада Украины не приняла отставку глав министерства обороны Степана Полторака, министерства иностранных дел Павла Климкина и службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака. Об этом 6 июня сообщает телеканал «Громадске».

Источник: Reuters

Проекты об увольнении глав ведомств на рассмотрение Рады 30 мая вынес президент Украины Владимир Зеленский. «За» увольнение Полторака проголосовали 67 народных депутатов (для утверждения необходимо 226), «против» — 48 парламентариев. Увольнение главы МИДа поддержали 137 депутатов, а главы СБУ — 78.

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20 мая Полторак, Климкин и Грицак объявили о том, что подают в отставку. Заявление об отставке также написал секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов. 17 мая в отставку подал и заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Тогда же Климкин заявил, что после увольнения намерен идти на выборы в Верховную Раду «с командой, с которой разделяет ценности и принципы». Полторак подписал в фейсбуке фотографию своего заявления об отставке словами «Честь имею!». Глава СБУ в своем заявлении отметил, что поступает «искренне, вполне осознавая право нового Президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы».

Новый президент Украины Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года и на следующий же день постановил распустить Верховную Раду, а внеочередные выборы назначить на 21 июля. Зеленский также призвал правительство уйти в отставку. По закону страны, правительство обязано сложить полномочия после того, как изберут новый состав Верховной Рады.

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