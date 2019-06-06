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15:59 (мск), источник: ТАСС

Администрацию Приморья преобразуют в правительство к концу года

Губернатор края Олег Кожемяко добавил, что структуру возглавит председатель правительства. Основным кандидатом на этот пост является первый вице-губернатор региона Вера Щербина.

Источник: Reuters

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Администрация Приморья будет преобразована в правительство к концу года и заработает в новом виде в начале 2020 года, структуру возглавит председатель правительства, основным претендентом на роль которого является первый вице-губернатор региона Вера Щербина. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор края Олег Кожемяко.

«[Правительство возглавит] председатель правительства <…>. Мы это все [преобразование в правительство] сделаем планомерно к новому году, и с нового года это будет уже правительство Приморского края. <…> [Вера] Щербина — основная кандидатура на пост председателя правительства», — сообщил Кожемяко, добавив, что штат расширять не планируется. Сейчас ведется анализ работы чиновников администрации с тем, чтобы определить их эффективность и дальнейшую судьбу.

Как сообщила пресс-служба краевой администрации, планируется провести оптимизацию, в том числе за счет слияния смежных департаментов. Например, предполагается объединить в одно министерство департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды и департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Департаменты промышленности и лицензирования и торговли объединят в министерство инвестиций, промышленности и торговли. Будет создан департамент малого и среднего предпринимательства.

Первым шагом на пути к реформе должно стать изменение Устава региона, этот вопрос планируется вынести на рассмотрение депутатов Законодательного собрания края в июне, сообщила пресс-служба. Новый формат работы предполагает, что губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность правительства. Само же правительство во главе с председателем будет отвечать за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни населения.

Назначение в декабре 2018 года на пост врио первого вице-губернатора Веры Щербиной стало одним из первых кадровых решений Олега Кожемяко в должности губернатора края. В январе ее кандидатуру одобрило Законодательное собрание региона.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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