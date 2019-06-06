Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вы потеряете все. Новый способ мошенничества в России
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Пугачева, Галкин, Эрнст и другие звезды на юбилее «Кафе Пушкинъ»
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
Снос памятника Жукову в Харькове: появилась реакция Зеленского
Китайцы оценили шанс Киева силой захватить Донбасс
Умер актер Александр Кузнецов
Орбакайте показала себя в роли императрицы в «Гардемаринах 4»
Актёр Панкратов-Чёрный в реанимации - последние подробности
Ждать три дня: что сейчас происходит с Алибасовым
Питт, Бузова и другие звезды, которые тяжело пережили расставание
Ирина Шейк и Брэдли Купер находятся на грани расставания
Хабенский с женой устроили для дочки шикарный день рождения
Врач: «Дети тонут совсем не так, как показывают в кино»
IKEA придумала дизайн-проекты для российских «хрущевок»
Названы города с самыми дорогими вторичками
Фоторепортажи
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
20:18 (мск), источник: Ведомости

Путин допустил вмешательство неподконтрольных власти российских интернет-ресурсов в выборы в США

Президент России Владимир Путин отверг обвинения во вмешательстве России во внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах. «Никаких планов вмешательства во внутриполитическую жизнь самих США нет и не было никогда», — заявил он на Петербургском экономическом форуме в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

Источник: Reuters

При этом Путин допустил, что на выборы в США пытались повлиять неподконтрольные российским властям интернет-ресурсы.

Путин предложил США и другим странам установить единые правила использования подобных ресурсов: «Мы много раз предлагали в последние месяцы президентства господина Обамы выработать правила и закрепить их в каких-то межправительственных соглашениях по поводу использования современных коммуникационных ресурсов». По его словам, администрация Обамы в последние месяцы его президентства согласилась на выработку таких правил, но сделать ничего не успела. Аналогичные предложения были направлены и в администрацию Трампа, но дело снова застопорилось, отметил президент.

В 2017 г. в США началось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса после того, как спецслужбы США пришли к такому выводу, и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.

Кремль обвинения в сговоре с Трампом и вмешательстве в выборы отрицал. После публикации доклада Мюллера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил сожаление, что документы такого низкого качества оказывают влияние на российско-американские отношения.

Следите за развитием темы Russiagate
 Верховный суд фактически отменил срок давности
«Тинькофф» предложит россиянам вкладывать деньги в его биржевые фонды
Зеленский назвал условия для своей отставки
России предложили поменять поведение ради Великобритании
В России увеличат размер материнского капитала
Далеко ли до пенсии: россияне запутались в нюансах реформы
Загадочное существо с «зубастым» хвостом вынесло на побережье
21-летняя американка посетила все страны мира
Власти Японии потребовали от женщин носить каблуки
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Продажи новых авто: у всех всё плохо, кроме шести марок Май ознаменовался падением уровня продаж на 6,7%, о чем свидетельствует свежая статистика от Комитета автопроизводителей АЕБ
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Популярные темы на «Детях»
Стаффордширский терьер и пострадавшие дети 343
Куда и когда отдать ребенка 306
Давайте поиграем 180
Угадайка - теперь та: кто инстинктам хозяин? 164
Леди
В гостях: как сегодня выглядит квартира А.С. Пушкина 6 июня А.С. Пушкин отмечает свой 220-летний юбилей. В честь этого мы вспоминаем, где находится и как выглядит его квартира в Санкт-Петербурге.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь