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16:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин предложил Великобритании забыть об отравлении Скрипалей

Президент России Владимир Путин считает, что Великобритании пора забыть об истории с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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«Надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями», — заявил российский лидер на встрече с руководителями международных информационных агентств на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Кстати говоря, не мы же шпионили против вас по поводу этого фигуранта, которого якобы пытались в Солсбери отравить, это же ваш агент, а не наш, значит это вы против нас шпионили. Что там с ним дальше происходило, мне трудно сказать, но надо это все забыть, в конце концов.
Владимир Путин
президент России

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. Британские власти заявили, что к происшедшему причастна российская разведка. Москва свою причастность к отравлению отрицает.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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2 июня© Ньюстюб
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