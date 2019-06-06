Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядит самый крутой недострой в мире (фото)
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Почему не стоит доверять острому желанию что-то съесть
Пугачева, Галкин, Эрнст и другие звезды на юбилее «Кафе Пушкинъ»
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Фото из реанимации, где в тяжелом состоянии находится Алибасов
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Виктория Исакова сменила имидж ради роли
Актёр Панкратов-Чёрный в реанимации - последние подробности
Ждать три дня: что сейчас происходит с Алибасовым
Умер актер Александр Кузнецов
Экс-министр Украины напомнил о кидании РФ Киевом
48-летнюю Аниту Цой поздравляют с беременностью
Пресняков и Подольская показали редкие фото сына в честь его дня рождения
IKEA придумала дизайн-проекты для российских «хрущевок»
Делает ли нас счастливее наведение порядка в доме?
Фоторепортажи
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
15Закон джунглей
19:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

Источник: Reuters

Порошенко указал, что режим прекращения огня на юго-востоке страны вводился 19 раз, однако ни разу солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не были лишены права на самозащиту в случае атаки со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел», — сказал он.

Порошенко считает, что запрет на ответный огонь можно вводить только после того, как ООН пришлет миротворческий контингент в Донбасс. «Потому что тогда на линии столкновения и на всей оккупированной территории (Киев считает, что ДНР и ЛНР захвачены Россией — прим. “Ленты.ру”) будут находиться миротворцы, которые разоружат незаконные военные формирования», — пояснил он.

Новость
Зеленский обвинил Россию в гибели военных ВСУ в Донбассе

Политик добавил, что Киев с 2015 года просил о вводе миротворческого контингента.

Встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе состоялась 5 июня. Предложения нынешних властей Украины представил второй президент страны Леонид Кучма, которого Зеленский вернул в переговорный процесс незадолго до мероприятия. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что все предложения будут рассмотрены на следующем заседании группы.

Помимо запрета на ответный огонь, Киев предлагает снять экономическую блокаду с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Порошенко уже назвал эту идею предательством национальных интересов, а генпрокурор Юрий Луценко посчитал, что деблокада равносильна финансированию терроризма (согласно закону о реинтеграции Донбасса, ЛНР и ДНР не являются террористическими группировками — прим. «Ленты.ру»).

 Тяжелобольная участница шоу Малышевой уличила телевизионщиков во лжи
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Зеленский назвал условия для своей отставки
В России увеличат размер материнского капитала
Папа римский утвердил изменение текста молитвы «Отче наш»
21-летняя американка посетила все страны мира
Крис Хемсворт привез в Москву «Людей в черном» и мопса (фото)
Путин предложил Великобритании забыть об отравлении Скрипалей
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Продажи новых авто: у всех всё плохо, кроме шести марок Май ознаменовался падением уровня продаж на 6,7%, о чем свидетельствует свежая статистика от Комитета автопроизводителей АЕБ
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
48-летнюю Аниту Цой поздравляют с беременностью У артистки есть взрослый сын Сергей
Леди
В гостях: как сегодня выглядит квартира А.С. Пушкина 6 июня А.С. Пушкин отмечает свой 220-летний юбилей. В честь этого мы вспоминаем, где находится и как выглядит его квартира в Санкт-Петербурге.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь