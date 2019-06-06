Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вы потеряете все. Новый способ мошенничества в России
Россиянин снял видео про ремонт дороги, теперь его ищет полиция
Почему не стоит доверять острому желанию что-то съесть
Зара, Безрукова, Барановская и другие на модной премии
Саакашвили показал, как живет в киевском доме без кухни
Бунт в одесской колонии: надзиратели попали в больницу На Украине сотрудники полиции завершили спецоперацию в исправительной колонии Одессы
Открыта причина употребления Алибасовым средства для очистки труб
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Виктория Исакова сменила имидж ради роли
Актёр Панкратов-Чёрный в реанимации - последние подробности
Ждать три дня: что сейчас происходит с Алибасовым
В Шереметьево министра РФ задержала ФСБ
В Москве погиб Андрей Кондрашов
Факты о няне Александра Пушкина, о которых вы, скорее всего, не знали
«Разговор» папы с сыном рассмешил соцсети
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
Названы курорты России с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
15Закон джунглей
18:51 (мск), источник: Daily Storm

Путин назвал Гуайдо симпатичным человеком

Президент России отметил, что к лидеру венесуэльской оппозиции он относится нормально.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо, в январе провозгласивший себя врио президента страны, — симпатичный парень. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Российский лидер отметил, что относится к Гуайдо нормально, но ему не нравится политическая практика, к которой прибегает венесуэльский оппозиционер.

Он симпатичный человек, я к нему нормально отношусь, нейтрально абсолютно, но если мы это в практику введем, такой способ прихода к власти, — человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед Господом объявил себя главой государства — это нормально или нет? Ну тогда хаос будет во всем мире.
Владимир Путин ​​​​​​​
президент России

В Венесуэле с января развивается политический кризис. Глава парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Действующий президент Венесуэлы, Николас Мадуро, не признает Гуайдо новым лидером, утверждая, что тот является американской марионеткой. В качестве президента Венесуэлы Мадуро признают Россия, Китай, Мексика и еще несколько стран. Гуайдо считают президентом США, страны ЕС, а также Аргентина и Бразилия.

Давайте в Штатах будем таким образом выбирать президента, где угодно, в Великобритании премьер-министра будем избирать, во Франции президента так изберем. Ну что это будет? Мне так и хочется спросить тех, кто это поддерживает: вы с ума сошли или нет, вы понимаете, к чему это приведет?
Владимир Путин
президент России 

Ранее российский лидер назвал недопустимым сценарий военного вмешательства во внутриполитический конфликт в Венесуэле. Путин отметил, что Россия не перебрасывала войска в эту латиноамериканскую республику. Он также осудил санкционную политику США в отношении Венесуэлы.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 «Не допустить безработицы и закрытия предприятий». На ПМЭФ поискали точки экономического роста России
Собянин рассказал о своей мечте, связанной с Москвой и Лондоном
Зеленский назвал условия для своей отставки
В России увеличат размер материнского капитала
Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью
Папа римский утвердил изменение текста молитвы «Отче наш»
21-летняя американка посетила все страны мира
Крис Хемсворт привез в Москву «Людей в черном» и мопса (фото)
Путин предложил Великобритании забыть об отравлении Скрипалей
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Продажи новых авто: у всех всё плохо, кроме шести марок Май ознаменовался падением уровня продаж на 6,7%, о чем свидетельствует свежая статистика от Комитета автопроизводителей АЕБ
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Дети
48-летнюю Аниту Цой поздравляют с беременностью У артистки есть взрослый сын Сергей
Леди
В гостях: как сегодня выглядит квартира А.С. Пушкина 6 июня А.С. Пушкин отмечает свой 220-летний юбилей. В честь этого мы вспоминаем, где находится и как выглядит его квартира в Санкт-Петербурге.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь