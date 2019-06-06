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19:48 (мск), источник: Интерфакс

Зеленский дал совет подписавшим петицию за его отставку

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU — Президент Украины Владимир Зеленский в своем ответе на электронную петицию за его отставку заявил, что сейчас законных оснований для досрочного прекращения его полномочий как главы государства нет, и предложил подписантам петиции требовать от народных депутатов скорейшего голосования за его законопроект об особой процедуре импичмента президента.

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10
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10
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«Уважаемые авторы и подписанты петиции о моей отставке! Согласно действующему законодательству, должен ответить на ваше обращение и требование. Каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 Основного закона нашей с вами страны», — говорится в ответе Зеленского на электронную петицию «За отставку президента Украины Владимира Зеленского», размещенную на сайте главы государства.

Далее он перечислил случаи, в которых полномочия президента прекращаются досрочно: 1) отставка; 2) невозможность исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; 3) смещение с поста в порядке импичмента; 4) смерть.

«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму», — написал Зеленский в своем ответе.

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При этом он предложил подписантам петиции за его отставку требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект закона «О специальной процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)», который он подал в Верховную раду 29 мая.

«Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное — реальным способом», — написал Зеленский.

Электронная петиция «За отставку президента Украины Владимира Зеленского» (№ 22/053360-еп) авторства Максима Безрука, зарегистрированная на сайте главы государства 22 мая, набрала 25тыс. необходимых для ее рассмотрения голосов уже 23 мая. До закрытия возможности подписать петицию она набрала 60 тыс. 189 голосов.

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