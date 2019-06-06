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20:07 (мск), источник: Lenta.Ru

России предложили поменять поведение ради Великобритании

Отношения России и Великобритании могут измениться только после того, как Москва поменяет свое поведение. Об этом заявила пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй, передает Reuters.

Источник: AP 2019

Комментируя призыв президента России Владимира Путина к улучшению отношений, она отметила, что «российская агрессия и дестабилизирующая активность подрывает ее заявления о готовности быть ответственным международным партнером». Именно из-за этого Лондон считает важным изменение поведения Москвы, добавила она.

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В то же время Соединенное Королевство будет продолжать работать с российской стороной в вопросах международной безопасности, поскольку это отвечает его национальным интересам, подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее 6 июня Путин призвал Лондон «отбросить всю мишуру» и «перевернуть страницу, связанную со шпионами, с покушениями», передает ТАСС. Глава государства отметил, что глобальные вопросы «важнее, чем игры специальных служб» и понадеялся на развитие сотрудничества и двусторонних отношений.

Отношения между странами испортились после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 4 марта 2018 года их нашли без сознания на скамейке в сквере. Они отравились нервно-паралитическим веществом. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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