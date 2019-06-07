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02:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Роскомнадзора анонсировал законопроект о крупных штрафах до блокировки сайтов

В Государственную думу в ближайшее время будет внесен законопроект, который предусматривает прогрессивные штрафы для компаний, которые не соблюдают российское законодательство, сообщил «Интерфаксу» глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что во всех законах, которые сейчас предполагают только блокировку (ресурсов.— “Ъ”), нужно ввести до нее штрафы, нарастающие при повторном нарушении», — отметил господин Жаров.

Поскольку у всех этих компаний деньги хранятся в фондах, сам факт публичных штрафов сказывается на котировках акций.
Александр Жаров
глава Роскомнадзора

По его словам, опыт Google показал, что это может заставить компанию взаимодействовать с государством.

Глава Роскомнадзора добавил, что сумма штрафа будет существенной. «А при отсутствии реакции будут повторные штрафы — и они превратятся в итоге в десятки миллионов», — сказал господин Жаров.

Инициатива в том числе касается закона по локализации баз данных российских пользователей в России. Ведомство требует его исполнения от Facebook и Twitter.

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