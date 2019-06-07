Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядит самый крутой недострой в мире (фото)
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Реакция на лекарства зависит от кишечных бактерий
Питт, Бузова и другие звезды, которые тяжело пережили расставание
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Открыта причина употребления Алибасовым средства для очистки труб
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Умер актер Александр Кузнецов
Орбакайте показала себя в роли императрицы в «Гардемаринах 4»
Панкратов-Чёрный в тяжелом состоянии в реанимации - подробности
Ждать три дня: что сейчас происходит с Алибасовым
Умер актер Александр Кузнецов
Экс-министр Украины напомнил о кидании РФ Киевом
Хабенский с женой устроили для дочки шикарный день рождения
Врач: «Дети тонут совсем не так, как показывают в кино»
IKEA придумала дизайн-проекты для российских «хрущевок»
Делает ли нас счастливее наведение порядка в доме?
Фоторепортажи
11Огненный ад
13Инопланетные пейзажи Исландии показали с высоты птичьего полета
04:03 (мск), источник: Lenta.Ru

В России перечислили все американские цели С-400

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» способен поражать девять типов целей, семь из которых являются американскими, следует из посвященной российскому оружию инфографике РИА Новости.

Источник: Reuters

В материале агентства отмечается, что С-400 «Триумф» может уничтожить самолеты стратегической авиации (тяжелый бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress, сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1 Lancer и двухместный бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности F-111 Aardvark), самолеты радиоэлектронной борьбы (самолет с крылом изменяемой стреловидности EF-111A Raven и палубный самолет EA-6 Prowler), высотный самолет-разведчик U-2 стратегического командования ВВС США, самолеты радиолокационного обнаружения (E-3 Sentry и E-2 Hawkeye), самолеты тактической авиации (F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor), малозаметные летательные аппараты (F-117 Night Hawk и B-2 Spirit) и стратегические крылатые ракеты (BGM-109 Tomahawk).

Также ЗРК, согласно инфографике, может уничтожать баллистические ракеты средней дальности и оперативно-тактические баллистические ракеты.
Читайте также
Названо самое интересующее иностранцев российское оружие

Там же отмечается, что комплекс, разработанный Научно-производственным объединением (НПО) «Алмаз», принят на вооружение в апреле 2007 года и способен поражать аэродинамические цели (например, самолеты, вертолеты и беспилотники), движущиеся со скоростью до 4,8 километра в секунду на дальности от трех до 250 километров и высоте от 10 метров до 27 километров.

В апреле немецкое издание Stern назвало С-400 «Триумф» «кошмаром для НАТО».

В 1983—1990 годы было произведено более 60 единиц F-117 Nighthawk, эксплуатация которых завершилась в апреле 2008 года. Тем не менее в марте текущего года появились неподтвержденные сведения, что данные самолеты участвовали в секретных воздушных ударах по Сирии в 2017 году.

В 1967—1982 годы было произведено более 500 единиц F-111. Их эксплуатация завершилась в декабре 2010 года.

Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
 Тяжелобольная участница шоу Малышевой уличила телевизионщиков во лжи
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Зеленский назвал условия для своей отставки
Почему предприниматели закрывают свои фирмы
Альпинист — о том, почему на Эвересте массово гибнут люди
В России увеличат размер материнского капитала
Россиянке дали семь лет тюрьмы за похищение своих детей
Медвежонка-альбиноса засняли рядом с бурой мамой (видео)
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Продажи новых авто: у всех всё плохо, кроме шести марок Май ознаменовался падением уровня продаж на 6,7%, о чем свидетельствует свежая статистика от Комитета автопроизводителей АЕБ
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Популярные темы на «Детях»
Стаффордширский терьер и пострадавшие дети 343
Куда и когда отдать ребенка 306
Давайте поиграем 180
Угадайка - теперь та: кто инстинктам хозяин? 164
Леди
В гостях: как сегодня выглядит квартира А.С. Пушкина 6 июня А.С. Пушкин отмечает свой 220-летний юбилей. В честь этого мы вспоминаем, где находится и как выглядит его квартира в Санкт-Петербурге.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь