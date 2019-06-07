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08:02 (мск), источник: ТАСС

Reuters: США решили прекратить прием турецких пилотов для их обучения на F-35

ТАСС, 7 июня — Эта мера вызвана решением Анкары приобрести у Москвы зенитные ракетные системы С-400, отмечает агентство.

Источник: Reuters

Соединенные Штаты приняли решение прекратить прием военных летчиков из Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением Анкары приобрести у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщило в пятницу со ссылкой на источники агентство Reuters.

По их данным, принятое решение не касается уже находящихся на территории США летчиков, а относится только к тем, кто планировал приступить к обучению на авиабазе Люк (штат Аризона).

По данным военных США, в настоящее время на авиабазе Люк проходят обучение четыре турецких пилота. Еще два летчика из Турции работают на американской базе в качестве инструкторов, указывает Reuters. Также на авиабазе находятся 20 граждан Турции, которые отвечают за эксплуатацию военных самолетов, они проводят тренировки под руководством американских специалистов.

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29 мая агентство информировало, что власти США всерьез рассматривают возможность полной приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам полетов на F-35, однако официального решения пока не последовало.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений, Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35. С-400 «Триумф» — ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 — это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

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