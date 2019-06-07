Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вы меня запугиваете»: Путин высмеял журналистку США на ПМЭФ
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Реакция на лекарства зависит от кишечных бактерий
Пассажир экстренно севшего Boeing 737 записал видео из салона
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Умер актер Александр Кузнецов
Орбакайте показала себя в роли императрицы в «Гардемаринах 4»
Актёр Панкратов-Чёрный в реанимации - последние подробности
Ждать три дня: что сейчас происходит с Алибасовым
Пугачева, Галкин, Эрнст и другие звезды на юбилее «Кафе Пушкинъ»
Зара, Безрукова, Барановская и другие на модной премии
Факты о няне Александра Пушкина, о которых вы, скорее всего, не знали
«Разговор» папы с сыном рассмешил соцсети
IKEA придумала дизайн-проекты для российских «хрущевок»
Названы города с самыми дорогими вторичками
Фоторепортажи
11Крабский труд: глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцов
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
07:28 (мск), источник: Известия

Слушания по экстрадиции Ассанжа перенесли на 14 июня

Слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США в лондонском суде перенесены на 14 июня.

Источник: Reuters

Как сообщает Wikileaks в Twitter, заседание, которые первоначально было запланировано на 12 июня, пройдет в магистратском суде лондонского района Белмарш. Причины переноса не называются.

Организация также сообщила, что минюст США подготовил новые обвинения в отношении Ассанжа, которые собирается предъявить до истечения срока, отведенного на рассмотрение запроса о его экстрадиции.

3 июня окружной суд Уппсалы в Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя проекта WikiLeaks. Судья заявила, что это было бы непропорциональной мерой. В Швеции Ассанжа обвиняют в изнасиловании. Шведская прокуратура в случае заочного ареста получит возможность запросить экстрадицию из Великобритании.

Читайте также
В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа

2 июня британский МИД сообщил, что не намерен мешать передаче Ассанжа в США. Претендент на пост премьера страны Джереми Хант отметил, что Ассанж совершил «несколько серьезных преступлений, которые привели к гибели людей», и будет правильно, если он предстанет перед правосудием.

В конце мая американские власти предъявили Ассанжу новые обвинения по 17 эпизодам, в том числе о шпионаже и раскрытии секретных данных. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.

11 апреля британский суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. Журналиста арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом 29 июня 2012 года, за неявку в суд.

Ассанж попросил политического убежища в посольстве Эквадора в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал здание дипмиссии из-за опасений ареста и экстрадиции в США, где его обвиняют в публикации секретных документов Госдепартамента. Основателю WikiLeaks грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь.

Справка
О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Следите за развитием темы Дело Ассанжа и WikiLeaks
 Дальневосточный угар: чукотский воздух оказался самым грязным в России
Подледная реакция: чему учились российские подводники в Арктике
Что подвело пилотов катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Почему предприниматели закрывают свои фирмы
В России перечислили все американские цели С-400
Альпинист — о том, почему на Эвересте массово гибнут люди
В России увеличат размер материнского капитала
Российский робот FEDOR не пролез в люк «Союза»
Россиянке дали семь лет тюрьмы за похищение своих детей
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Продажи новых авто: у всех всё плохо, кроме шести марок Май ознаменовался падением уровня продаж на 6,7%, о чем свидетельствует свежая статистика от Комитета автопроизводителей АЕБ
Недвижимость
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Дети
48-летнюю Аниту Цой поздравляют с беременностью У артистки есть взрослый сын Сергей
Леди
В гостях: как сегодня выглядит квартира А.С. Пушкина 6 июня А.С. Пушкин отмечает свой 220-летний юбилей. В честь этого мы вспоминаем, где находится и как выглядит его квартира в Санкт-Петербурге.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь