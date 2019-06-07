07:28 (мск), источник: Известия
Слушания по экстрадиции Ассанжа перенесли на 14 июня
Слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США в лондонском суде перенесены на 14 июня.
Как сообщает Wikileaks в Twitter, заседание, которые первоначально было запланировано на 12 июня, пройдет в магистратском суде лондонского района Белмарш. Причины переноса не называются.
3 июня окружной суд Уппсалы в Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя проекта WikiLeaks. Судья заявила, что это было бы непропорциональной мерой. В Швеции Ассанжа обвиняют в изнасиловании. Шведская прокуратура в случае заочного ареста получит возможность запросить экстрадицию из Великобритании.
2 июня британский МИД сообщил, что не намерен мешать передаче Ассанжа в США. Претендент на пост премьера страны Джереми Хант отметил, что Ассанж совершил «несколько серьезных преступлений, которые привели к гибели людей», и будет правильно, если он предстанет перед правосудием.
В конце мая американские власти предъявили Ассанжу новые обвинения по 17 эпизодам, в том числе о шпионаже и раскрытии секретных данных. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.
11 апреля британский суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. Журналиста арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом 29 июня 2012 года, за неявку в суд.
Ассанж попросил политического убежища в посольстве Эквадора в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал здание дипмиссии