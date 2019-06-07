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07:21 (мск), источник: Известия

Трамп заявил о возможности исправить отношения между США и Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут быть налажены.

Источник: AP 2019

Он отметил, что взаимоотношения между странами были подпорчены расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимался инкриминируемым Москве вмешательством в американские выборы 2016 года.

Я думаю, что они были подпорчены лживой «охотой на ведьм». У меня могут быть хорошие отношения с Россией.
Дональд Трамп
президент США

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

10 апреля президент России Владимир Путин заявил, что для Российской Федерации было заранее понятно, чем завершится «пресловутая комиссия» спецпрокурора Мюллера. Глава государства подчеркнул, что никакого сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было. Однако, несмотря на результаты расследования, внутриполитическая ситуация в США не стала легче, считает глава РФ.

29 мая Мюллер уволился из минюста США.

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