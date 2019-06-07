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13:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль отказался «менять свое поведение» по совету Великобритании

Россия хочет наладить взаимовыгодные отношения с Великобританией, но «менять свое поведение» не будет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Таким образом в Кремле ответили на заявление Лондона.

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«Нет, мы не будем менять поведение. Потому что единственное, что Россия хочет — это взаимовыгодных наших отношений, которые основываются на учете интересов друг друга. И в этой линии поведения нет ничего предосудительного», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Великобритании пора забыть об истории с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. «Надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями», — сказал российский лидер.

В ответ представитель премьер-министра Терезы Мэй Элисон Доннелли сказала, что отношения России и Великобритании улучшатся, только если Москва будет иначе себя вести.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. Британские власти заявили, что к происшедшему причастна российская разведка. Москва свою причастность к отравлению отрицает.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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Следите за развитием темы Дело Скрипалей
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