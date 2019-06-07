13:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль отказался «менять свое поведение» по совету Великобритании
Россия хочет наладить взаимовыгодные отношения с Великобританией, но «менять свое поведение» не будет, сказал
«Нет, мы не будем менять поведение. Потому что единственное, что Россия хочет — это взаимовыгодных наших отношений, которые основываются на учете интересов друг друга. И в этой линии поведения нет ничего предосудительного», — сказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Великобритании пора забыть об истории с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. «Надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями», — сказал российский лидер.
В ответ представитель
Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. Британские власти заявили, что к происшедшему причастна российская разведка. Москва свою причастность к отравлению отрицает.