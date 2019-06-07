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13:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко не понравилась оценка ущерба от загрязнения «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен разобраться, почему Белоруссия получит только $20 млн компенсаций от загрязнения нефтепровода «Дружба» хлорорганикой.

Во время посещения завода «Нафтан» он отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн долларов.

Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн.
Александр  Лукашенко
президент Белоруссии (цитата по «БелТА»).
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Он не уточнил, когда и кем были согласованы названные суммы. Гендиректору предприятия Александру Демидову он посоветовал не «ползать на коленях», а по деловому решать вопрос компенсаций. «Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти», — сказал президент Белоруссии.

Напомним, «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого задержали четырех человек.

На прошедших в Москве переговорах участники договорились о принципах расчетов компенсаций ущерба за загрязненную нефть. Конкретные суммы компенсаций пока не обсуждались.

Премьеры России и Белоруссии договорились о «дорожной карте» по устранению ЧП на трубопроводе
Во время загрузки произошла ошибка.
24 мая© Ньюстюб
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