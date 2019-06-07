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14:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинская оппозиция снова приехала в Россию за газом

Лидеры партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук провели в Санкт-Петербурге встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом сообщает «Украинская правда».

Источник: РИА "Новости"

Медведчук отметил, что они приехали на встречу, чтобы заставить украинскую власть принимать решения о переговорах по газу, так как президент Владимир Зеленский для них еще «не созрел». Политик подчеркнул, что обещанные российской стороной скидки на газ в 25 процентов при прямых поставках — «луч света» для украинцев.

Медведчук также заявил, что после предыдущего его с Бойко визита в Россию на Украине была «бурная, негативная реакция», но их это не беспокоит, потому что им все равно и они продолжат вести переговоры с Москвой.

22 марта этого года бывший кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве. Они обсудили восстановление торговых отношений между двумя странами, договор о транзите газа через Украину, действие которого истекает в текущем году, и возможность заключения прямого контракта на поставки топлива.

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После визита Бойко и Медведчука в Россию на Украине возбудили уголовное дело в отношении пограничников, которые выдали разрешение политикам на пересечение границы.

На Украине Медведчука называют пророссийским политиком. В 2012—2013 годах его общественное движение «Украинский выбор» лоббировало интеграцию и развитие экономических связей Украины с Россией. С 2014-го уровень его влияния журналисты характеризовали как «неформальный посол России на Украине». Ранее он был занят в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных, однако позже вышел из нее, объяснив свое решение несогласием с политикой команды Зеленского. Кроме того, Медведчук известен дружескими отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

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