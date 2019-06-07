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15:15 (мск), источник: Ведомости

МИД России нашел противоречия в словах Зеленского по Донбассу

Заявления президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу подают противоречивые сигналы, рассказал РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

По его словам, Зеленский заявляет о жестком ответе украинской армии на обстрелы со стороны ополченцев Донбасса, но на дипломатическом уровне говорит о прекращении огня. «Это высказывание лишний раз доказывает противоречивость сигналов, которые Киев в последнее время подает», — сказал Карасин.

В ночь с 6 на 7 июня двое украинских силовиков погибли и восемь получили ранения в результате обстрела со стороны Донбасса, передает korrespondent.net. Зеленский назвал применение артиллерии «вопиющим нарушением Минских соглашений» и свидетельством частичной потери контроля Москвы над этими подразделениями, говорится в сообщении-пресс-службы президента Украины.

«Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной», — отмечается в сообщении Зеленского.

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