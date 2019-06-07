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15:26 (мск), источник: Интерфакс

Путин предложил установить новые правила санкционных войн

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — Поставки товаров первой необходимости, лекарств, медоборудования и систем ЖКХ должны быть ограждены от торговых и санкционных ограничений, заявил в пятницу президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Источник: Reuters

«В качестве хотя бы первого шага предлагаем, говоря терминами дипломатии, провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и торговли, а именно оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования, а также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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Эти слова президента вызвали аплодисменты в зале, и он поблагодарил присутствующих за понимание.

По словам Путина, речь идет о тех направлениях, которые критически важны для жизни и здоровья миллиардов людей, для всей планеты.

Эпоха торговых войн

По словам Путина, мировая экономика вступает в период торговых войн и растущего протекционизма. «Главная причина в том, что модель глобализации, предложенная в конце ХХ века, все меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности», — считает президент.

Путин сообщил, что за последние 30 лет доля развитых стран в глобальном ВВП по паритету покупательной способности снизилась с 58% до 40%, в том числе, доля государств «группы семи» сократилась с 46% до 30%. При этом вес стран с развивающимися рынками растет.

Заданные прежде шаблоны, по сути, ставили страны Запада в исключительное положение, давали им фору и громадную ренту, заранее предопределяли их лидерство. Остальным странам оставалось следовать в их фарватере.
Владимир Путин
президент России

По его словам, когда привычная система начала расшатываться, появилась конкуренция, «взыграли и амбиции, и стремление сохранить свое доминирование, причем любой ценой».

«Государства, которые прежде проповедовали свободу торговли с честной и открытой конкуренцией, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами», — заявил Путин.

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Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю.

Президент Владимир Путин назвал первый предмет технологической войны
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15:12 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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