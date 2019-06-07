«Возьмите Библию, почитайте». Путин впервые прокомментировал дело Калви

«Ему инкриминируют, как известно, хищение 2,5 млрд рублей. Некоторые, в том числе, многие из здесь присутствующих российских его партнеров утверждают, что это не так. Может быть, но в этом должны разобраться правоохранительные органы, и у нас есть судебная система. Я очень рассчитываю на то, что все будет сделано очень прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию американского партнера нашего и будут приняты справедливые, законные решения», — сказал Путин. Он отметил, что со своей стороны будет внимательно следить за этим.
На замечание Софико Шеварднадзе (журналист, модератор пленарного заседания ПМЭФ) о том, что арест Калви — давно работающего в России и хорошо известного бизнесмена — напугал иностранных инвесторов, Путин заметил:
Послушайте, возьмите Библию, почитайте: не укради, не пожелай жены ближнего своего, там все написано. Если ему инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей. Это должно быть доказано правоохранительными органами, либо с него должны быть сняты обвинения. Вот и все, чего здесь такого особенного? Посмотрите на то, что происходит в других странах. Бизнесменам в США дают по 100−150 лет тюрьмы, и ничего. Не воруй, веди себя прилично и дело с концом.
Путин также ответил на вопрос, почему Калви отпустили из СИЗО под домашний арест, пока его коллеги, включая француза Филиппа Дельпаля, остаются в СИЗО. По словам Путина, это связано с тем, что у Калви есть дом в Москве, а у других обвиняемых — нет:
Какой может быть домашний арест, если у них дома в России нет? Но мы и об этом подумаем.
Майкл Калви, обвиняемый в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», находится под домашним арестом с середины апреля, до этого он два месяца провел в СИЗО. Заявление на Калви подал один из миноритариев «Восточного» — Шерзод Юсупов. По его версии, Калви и другие фигуранты дела (среди них — менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Иван Зюзин) обманным путем заменили на балансе банка кредит на 2,5 млрд рублей, выданный «Первому коллекторскому бюро», на 59,9% акций люксембургской IFTG, справедливая стоимость которых якобы составляет 600 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК («мошенничество в особо крупном размере в составе группы»), максимальное наказание по нему — 10 лет лишения свободы.
При этом под домашним арестом только Калви и сотрудничающий со следствием бывший предправления «Восточного» Алексей Кордичев — другие фигуранты дела (помимо Дельпаля и Зюзина, это глава «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и менеджер Baring Vostok Ваган Абгарян) продолжают находиться в СИЗО.
Сам Калви уверен, что его преследование связано с акционерным конфликтом внутри банка «Восточный» между Baring Vostok и Артемом Аветисяном.
Возможный приезд Майкла Калви в Петербург был главной интригой первых дней экономического форума. Защита инвестора просила Следственный комитет разрешить ему эту поездку. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на этой неделе заявил о желании Кремля видеть Калви среди участников ПМЭФ. Как писал Forbes, у Калви был бейдж премиум-уровня, который покупался еще до ареста бизнесмена и позволял ему посетить пленарное заседание — ключевое событие форума, в котором традиционно участвует Путин.
В пятницу Калви передал через адвоката, что, к его сожалению, «запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».
Из-за дела Калви на форум отказался ехать американский посол в России Джон Хантсман. Дипломату «будет сложно посетить мероприятие, пока американский инвестор Майкл Калви находится под арестом и обвиняется по уголовному делу, возбужденному из-за коммерческого спора. Продолжающиеся домашний арест и уголовное преследование господина Калви подрывают усилия по созданию стабильности, необходимой для привлечения новых инвестиций и развития более надежного делового сотрудничества», сообщал Forbes представитель посольства. В то же время, многие представители крупного американского бизнеса (ExxonMobil, Boeing, GM, Procter& Gamble, The Сoca-Cola Company), несмотря ни на что, решили посетить форум.