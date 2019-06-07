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17:35 (мск), источник: Forbes

«Возьмите Библию, почитайте». Путин впервые прокомментировал дело Калви

Президент Владимир Путин на Петербургском форуме впервые публично прокомментировал дело основателя инвестфонда Baring Vostok. Сам Калви, находящийся под домашним арестом, на форум приехать не смог.

Источник: Reuters

«Ему инкриминируют, как известно, хищение 2,5 млрд рублей. Некоторые, в том числе, многие из здесь присутствующих российских его партнеров утверждают, что это не так. Может быть, но в этом должны разобраться правоохранительные органы, и у нас есть судебная система. Я очень рассчитываю на то, что все будет сделано очень прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию американского партнера нашего и будут приняты справедливые, законные решения», — сказал Путин. Он отметил, что со своей стороны будет внимательно следить за этим.

На замечание Софико Шеварднадзе (журналист, модератор пленарного заседания ПМЭФ) о том, что арест Калви — давно работающего в России и хорошо известного бизнесмена — напугал иностранных инвесторов, Путин заметил:

Послушайте, возьмите Библию, почитайте: не укради, не пожелай жены ближнего своего, там все написано. Если ему инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей. Это должно быть доказано правоохранительными органами, либо с него должны быть сняты обвинения. Вот и все, чего здесь такого особенного? Посмотрите на то, что происходит в других странах. Бизнесменам в США дают по 100−150 лет тюрьмы, и ничего. Не воруй, веди себя прилично и дело с концом.

Путин также ответил на вопрос, почему Калви отпустили из СИЗО под домашний арест, пока его коллеги, включая француза Филиппа Дельпаля, остаются в СИЗО. По словам Путина, это связано с тем, что у Калви есть дом в Москве, а у других обвиняемых — нет:

Какой может быть домашний арест, если у них дома в России нет? Но мы и об этом подумаем.

Майкл Калви, обвиняемый в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», находится под домашним арестом с середины апреля, до этого он два месяца провел в СИЗО. Заявление на Калви подал один из миноритариев «Восточного» — Шерзод Юсупов. По его версии, Калви и другие фигуранты дела (среди них — менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Иван Зюзин) обманным путем заменили на балансе банка кредит на 2,5 млрд рублей, выданный «Первому коллекторскому бюро», на 59,9% акций люксембургской IFTG, справедливая стоимость которых якобы составляет 600 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК («мошенничество в особо крупном размере в составе группы»), максимальное наказание по нему — 10 лет лишения свободы.

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При этом под домашним арестом только Калви и сотрудничающий со следствием бывший предправления «Восточного» Алексей Кордичев — другие фигуранты дела (помимо Дельпаля и Зюзина, это глава «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и менеджер Baring Vostok Ваган Абгарян) продолжают находиться в СИЗО.

Сам Калви уверен, что его преследование связано с акционерным конфликтом внутри банка «Восточный» между Baring Vostok и Артемом Аветисяном.

В ожидании Калви

Возможный приезд Майкла Калви в Петербург был главной интригой первых дней экономического форума. Защита инвестора просила Следственный комитет разрешить ему эту поездку. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на этой неделе заявил о желании Кремля видеть Калви среди участников ПМЭФ. Как писал Forbes, у Калви был бейдж премиум-уровня, который покупался еще до ареста бизнесмена и позволял ему посетить пленарное заседание — ключевое событие форума, в котором традиционно участвует Путин.

В пятницу Калви передал через адвоката, что, к его сожалению, «запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».

Из-за дела Калви на форум отказался ехать американский посол в России Джон Хантсман. Дипломату «будет сложно посетить мероприятие, пока американский инвестор Майкл Калви находится под арестом и обвиняется по уголовному делу, возбужденному из-за коммерческого спора. Продолжающиеся домашний арест и уголовное преследование господина Калви подрывают усилия по созданию стабильности, необходимой для привлечения новых инвестиций и развития более надежного делового сотрудничества», сообщал Forbes представитель посольства. В то же время, многие представители крупного американского бизнеса (ExxonMobil, Boeing, GM, Procter& Gamble, The Сoca-Cola Company), несмотря ни на что, решили посетить форум.

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