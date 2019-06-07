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17:59 (мск), источник: РИА Новости

Си Цзиньпин назвал Трампа своим другом

С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента США Дональда Трампа своим другом и выразил уверенность в том, что американский лидер не заинтересован в полном разрыве с Китаем.

Источник: РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин 5—7 июня находится в России с госвизитом.

«Хотя между нами и США какие-то торговые прения, но Китай и США теперь уже тесно взаимосвязаны друг с другом. Между нами крупнейшая торговля… Трудно представить полный отрыв США от Китая. В этом мы не заинтересованы, в этом не заинтересованы американские партнеры. Президент Трамп — мой друг, я уверен, что он также в этом не заинтересован», — сказал китайский лидер на пленарной сессии ПМЭФ.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

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17:12 (мск)© Ньюстюб
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