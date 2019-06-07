Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вы потеряете все. Новый способ мошенничества в России
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Павел Дуров раскрыл секрет своей отличной формы
Орбакайте показала себя в роли императрицы в «Гардемаринах 4»
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
Скандалы сотрясают полицию Подмосковья После задержания начальника одного из районных отделов в подмосковной полиции не утихают скандалы
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Умер актер Александр Кузнецов
Елена Яковлева вернулась к образу Бабы-Яги на съемках
Пить или не пить: 15 главных фактов об алкоголе
Мальчик сбрасывает кожу как змея
Молодой муж Пелагеи показал романтичный снимок с певицей
Киану Ривз, Майли Сайрус, Сальма Хайек на показе Saint Laurent
Ученые выяснили, как снизить риски появления непереносимости глютена у ребенка
Ученые объяснили, зачем отцам брать отпуск по уходу за ребенком
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
Названы курорты России с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
20:45 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал, что нужно Зеленскому для управления страной

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Чтобы заниматься государственными делами, нужно обладать опытом и знаниями, мужеством брать ответственность за последствия своих решений, эти качества вполне могут быть у нового лидера Украины Владимира Зеленского, но пока он себя никак не проявил, считает президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

Говоря о новом главе Украины, Путин отметил, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое дело — быть кем-то. Для актера важен, например, талант перевоплощения, отметил президент РФ, но чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества.

Новость
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

«Нужен опыт определенный, знания. Нужно уметь найти главные проблемы, увидеть их, найти инструменты решения этих проблем, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, наладить с ними хорошие отношения, поверить в них, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения, выбирать эти решения», — сказал Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По его словам, важно также объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии этих решений.

«И самое главное — иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений. Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть. Ну опыта может не хватать, но это дело, как у нас в народе говорят, наживное, это быстро приходит. Есть ли все другие качества у него, которые я перечислил? Вполне может быть, но я этого не знаю. Он пока себя никак не проявил», — сказал Путин.

 Соловьев прокомментировал действия Любови Соболь в отношении Симоньян
Пушков заявил об окончании 'изоляции' России
Зеленский назвал правильным свое решение о роспуске парламента
Футбольный матч в России официально признали договорным
Мирный план Кучмы по Донбассу обернулся уголовными делами
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Брэд Питт отказался быть лицом натуралов
Проект бассейна на крыше без входа вызвал вопросы в Сети (фото)
Си Цзиньпин назвал Трампа своим другом
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии Мужчина прокатился по исландскому бездорожью, что в этой стране запрещено
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Дети
В семье Марины Александровой родился ребенок Актриса поделилась эмоциями
Леди
От любви до разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер В июне инсайдеры, близкие к Ирине Шейк и Брэдли Куперу, сообщили о расставании пары.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь