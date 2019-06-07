Путин рассказал, что нужно Зеленскому для управления страной

Говоря о новом главе Украины, Путин отметил, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое дело — быть кем-то. Для актера важен, например, талант перевоплощения, отметил президент РФ, но чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества.
«Нужен опыт определенный, знания. Нужно уметь найти главные проблемы, увидеть их, найти инструменты решения этих проблем, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, наладить с ними хорошие отношения, поверить в них, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения, выбирать эти решения», — сказал Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
По его словам, важно также объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии этих решений.
«И самое главное — иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений. Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть. Ну опыта может не хватать, но это дело, как у нас в народе говорят, наживное, это быстро приходит. Есть ли все другие качества у него, которые я перечислил? Вполне может быть, но я этого не знаю. Он пока себя никак не проявил», — сказал Путин.